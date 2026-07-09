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Bolu'da 1 haftada 42 bin araç denetlendi: Bin 828 sürücüye ceza

Bolu'da 1 haftada 42 bin araç denetlendi: Bin 828 sürücüye ceza
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Bolu'da 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında polis ve jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 42 bin 207 araç kontrol edildi, bin 828 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Bolu'da 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 42 bin 207 araç kontrol edildi. Uygulamalarda trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen bin 828 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, kent genelinde trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında il merkezi ve bağlantı yollarında toplam bin 855 trafik uygulaması gerçekleştirildi. Ekipler, sürücü ve araçları detaylı şekilde kontrol etti.

42 bin 207 araç denetlendi

Gerçekleştirilen uygulamalarda 42 bin 207 araç ekipler tarafından durdurularak incelendi. Denetimlerde trafik kurallarına uymadığı, belgelerinde eksiklik bulunduğu veya çeşitli sürüş ihlalleri yaptığı tespit edilen bin 828 sürücü hakkında cezai işlem yapıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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