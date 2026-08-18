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Bolu'da Haftalık Denetim ve Operasyonlarda 21 Tutuklama

Bolu'da Haftalık Denetim ve Operasyonlarda 21 Tutuklama
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Bolu'da polis ve jandarma ekiplerinin bir haftalık denetim ve operasyonlarında 188 şüpheli gözaltına alındı; bunlardan 21'i tutuklandı. Narkotik operasyonlarında uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, asayiş olaylarında 138 kişi yakalandı; kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı ve 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Bolu'da, polis ve jandarma ekiplerinin bir haftalık denetim ve operasyonlarında gözaltına alınan 188 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetim ve operasyonlar gerçekleştirdi. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 6 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda 31 bin 195 sentetik ecza, 15,24 gram eroin, 13,48 gram metamfetamin hammaddesi, 1,54 gram bonzai, 0,34 gram esrar ile 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Asayiş olaylarında 138 şüpheli gözaltına alındı

Asayiş ekipleri, kent genelinde meydana gelen 312 olaya müdahale etti. Olaylara karıştığı belirlenen 138 şüpheli yakalandı. İl genelinde yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 35 kişi de gözaltına alındı. Bu kişilerden 20'si, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçakçılık operasyonlarında 3 gözaltı

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 9 adrese düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 10 bin dolu makaron, 42 paket elektronik sigara kartuşu ile 11 elektronik sigara ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının önlenmesine yönelik denetimlerde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 2 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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