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Bu nasıl vicdansızlık! Arabayla husumetlisinin çocuğunu ezdi

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Bolu'da iddiaya göre husumetli olduğu ailenin çocuğunu yolda gören kadın sürücü çocuğu araba ile ezdi. Aracın altında kalan çocuk kazadan birkaç kırıkla kurtuldu.

Bolu'daki korkunç olay iddiaya göre aralarında husumet olan iki ailenin çocukları oyun oynarken gerçekleşti.

Husumetlisinin çocuğunu yolda gören kadın sürücü aracını küçük çocuğun üstüne sürdü. Hızını artırarak üzerinden geçtiği çocuk aracın altına kaldı.

ÖNCE EZDİ SONRA YARDIM ETTİ

Kazanın ardından kadın şoför, direksiyondan inerek arabanın altında kalan çocuğa yardım etmeye çalıştı. O anlarda diğer çocuk büyük bir panik yaşadı.

Aracın altında kalan çocuk kazayı şans eseri birkaç kırıkla atlatırken, olayın görüntüleri caddede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KADIN SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Yaşanan korkunç olay sonrası ifadesi alınan kadın serbest bırakıldı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

3-sayfa Çocuk Bolu Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (8)

İLK SAV:

Haber doğru ise nasıl serbest kalır. O zaman herkes husumetlisini araba ile ezer serbest kalır. Haberde bir yanlışlık vardır.

42
1
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Taşkın Yılmaz:

Husumetini olayın adli boyutunu bilmem ama bildiğim tek bir şey varsa bu sürücünün ehliyetine acilen el konulması gerektiğidir. İster kasten ister yanlışlıkla yapsın, bu hızda o aracı kontrol edemeyip birini ezebiliyorsan sana trafikte araç değil vasıta sürmek yok diyecek bir anlayışa ihtiyacımız var.

18
0
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Güven önemlş:

tesadüftür, kazadır

8
6
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Doğrucu:

Camilerin okullardan daha çok olduğu orta doğu ülkesinde sıradan bir gün

3
8
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Uğur Çakır:

Adaleti olmayan ülke Türkiye. Benden tavsiye eskiden ülkenin kıymeti ni bilin diyordum ama şimdi bırakın kaçın hayatınızı kurtarın diyorum. Tavuk hayatının insan hayatından değerli olduğu yerde durmayın

7
1
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Zamanla Akıllanan Adam:

serbest bırakan hakim içeri alınmalı

0
0
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