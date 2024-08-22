Bu nasıl vicdansızlık! Arabayla husumetlisinin çocuğunu ezdi
Bolu'da iddiaya göre husumetli olduğu ailenin çocuğunu yolda gören kadın sürücü çocuğu araba ile ezdi. Aracın altında kalan çocuk kazadan birkaç kırıkla kurtuldu.
Bolu'daki korkunç olay iddiaya göre aralarında husumet olan iki ailenin çocukları oyun oynarken gerçekleşti.
Husumetlisinin çocuğunu yolda gören kadın sürücü aracını küçük çocuğun üstüne sürdü. Hızını artırarak üzerinden geçtiği çocuk aracın altına kaldı.
ÖNCE EZDİ SONRA YARDIM ETTİ
Kazanın ardından kadın şoför, direksiyondan inerek arabanın altında kalan çocuğa yardım etmeye çalıştı. O anlarda diğer çocuk büyük bir panik yaşadı.
Aracın altında kalan çocuk kazayı şans eseri birkaç kırıkla atlatırken, olayın görüntüleri caddede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
KADIN SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI
Yaşanan korkunç olay sonrası ifadesi alınan kadın serbest bırakıldı.