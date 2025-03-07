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Bolu'da BİM Kamyonu 65 Yaşındaki Kadını Ezdi

Bolu'da BİM Kamyonu 65 Yaşındaki Kadını Ezdi
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Bolu'da, geri giden bir BİM kamyonu yolda yürüyen 65 yaşındaki Hürriyet Öztürk'e çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının durumu, motosikletli bir kuryenin dikkatini çekmesiyle fark edildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'da BİM kamyonunun ezdiği 65 yaşındaki kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Sancaktar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 34 GUP 806 plakalı BİM'e ait kamyon sokak arasında geri gelip sonrasında sokağa dönüş yaptıktan sonra yolda yürüyen Hürriyet Öztürk'e (65) çarptı. Yaşlı kadın kamyonun altında kalırken sürücü A.K. yoluna devam etti. Bir süre yerde hareketsiz şekilde yere yatan kadını o sırada sokaktan geçen motosikletli kurye fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kamyonun çarptığı yaşlı kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü A.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kamyonun kadına çarpıp uzaklaştığı anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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