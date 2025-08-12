Bolu'da Biçerdöver Kıvılcımları Orman Yangınına Neden Oldu

Bolu'da Biçerdöver Kıvılcımları Orman Yangınına Neden Oldu
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde biçerdöverden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan orman yangını, yoğun müdahaleler sonucunda kısmen kontrol altına alındı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde biçerdöverden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı belirlenen orman yangını gece saatlerinde kısmen kontrol altına alındı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Saat 12.26 sıralarında ilçeye bağlı Göncek köyü civarındaki tarlada başlayan yangın ormana sıçradı. Bolu Valiliği koordinesinde başlatılan çalışmalara; Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter, 30 arazöz, 2 itfaiye aracı, 9 su ikmal aracı, 18 ilk müdahale aracı, 8 pikap ve 7 iş makinesi ile 185 Orman Bölge Müdürlüğü personeli, 5 AFAD personeli, 14 itfaiye personeli, 16 jandarma personeli katıldı. Bölge halkı da ekiplere destek verdi.

Kısmen kontrol altına alındı

Yangına havadan ve karadan etkin şekilde müdahale edilirken, ekiplerin yoğun çabası sonucunda alevler gece saatlerinde kısmen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

2 şüpheli gözaltında

Yapılan incelemede yangının, tarlada çalışma sırasında biçerdöverden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı belirlendi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
