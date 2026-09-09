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Bolu’da bekçilerin şüphelendiği kişi cezaevi firarisi çıktı

Bolu’da bekçilerin şüphelendiği kişi cezaevi firarisi çıktı
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Bolu’da bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu Y.A.’nın, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Bolu'da bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu Y.A.'nın, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, gece saatlerinde Karaçayır Parkı'nda devriye sırasında hareketlerinden şüphelendikleri Y.A.'yı durdurdu. Bekçiler tarafından yapılan kimlik kontrolü ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, Y.A. hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olarak arandığı belirlendi. Y.A.'nın ayrıca iki ayrı dolandırıcılık suçundan da aranma kaydının bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Y.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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