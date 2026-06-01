Haberler

Bayram yolunda kazada ölen genç çift, yan yana toprağa verildi

Bayram yolunda kazada ölen genç çift, yan yana toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'dan bayram ziyareti dönüşü Bolu'da meydana gelen trafik kazasında Yusuf ve Elif Ergen çifti hayatını kaybetti, 6 yaşındaki kızları Elisa'nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Çift, Samsun'da toprağa verildi.

İstanbul'dan bayram ziyaretinden dönerken Bolu'da geçirdikleri kazada hayatını kaybeden karı-koca, memleketleri Samsun'da toprağa verilirken, çiftin 6 yaşındaki kızlarının ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Bolu Anadolu Otoyolu Dörtdivan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da ikamet eden kayınvalidesine bayram ziyaretine gidip Samsun'a dönmek için yola çıkan Yusuf Ergen (41) yönetimindeki 55 AHR 866 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yön direğine çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle sürücü Yusuf Ergen ile araçta bulunan eşi Elif Ergen (25) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan çiftin 6 yaşındaki kızları Elisa Ergen ise hastanede tedavi altına alındı. Küçük Elisa'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Yusuf ve Elif Ergen çifti için bugün Samsun'un Terme ilçesi Bazlamaç Mahallesi Hacıali mevkiindeki Hacıali Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından genç çift, mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Bayram öncesi yaşanan acı olay, aile yakınlarını ve mahalle sakinlerini yasa boğdu. Cenaze töreninde çiftin yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, taziyeleri kabul eden aile fertleri büyük üzüntü yaşadı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor

TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı

CHP'de yeni kriz! Meclis takviminde yer almadı, jet başvuru geldi
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu

8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanından işten çıkarmalara ilişkin açıklama

CHP'de işten çıkarmalar sürerken beklenen açıklama geldi
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti

Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha! Grup Yorum yasak koydu

Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha! Yasak koydular
Aziz Yıldırım'dan Arda Güler bombası

Arda Güler bombası patladı
Türk inşaat devi resmen iflas etti

Türk inşaat devi resmen iflas etti
Havai fişek fabrikasındaki patlama Malta'yı savaş alanına çevirdi

Ülkeyi sarsan görüntü! Nükleer saldırı sanıldı gerçek çok başka çıktı

Galatasaray'da şok bir ayrılık daha! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu