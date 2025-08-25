Bolu'da Avcı Denetimleri: 82 Avcı Kontrol Edildi

Bolu'da Avcı Denetimleri: 82 Avcı Kontrol Edildi
Güncelleme:
Bolu'da 2025-2026 av sezonunun başlamasıyla birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 82 belgeli avcı kontrol edildi. Randevusuz av yapan bir avcıya idari para cezası uygulandı.

Bolu'da 2025-2026 av sezonunun açılmasıyla birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından 82 avcı denetlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yapılan denetimlerde toplam 82 belgeli avcı kontrol edildi. Denetimler sırasında kotasız ve randevusuz avlandığı tespit edilen 1 kişi hakkında idari para cezası uygulandı. Yetkililer, kurallara riayet eden belgeli avcılara teşekkür ederek, "Avcılarımızın kurallara uyması, sürdürülebilir avcılık ve yaban hayatının korunması açısından büyük önem taşıyor. Tüm avcılarımıza kazasız bir av sezonu diliyoruz" açıklamasında bulundu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
