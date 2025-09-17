Bolu'da Arıcılık Yapan Vatandaş, İmamı Vurarak Ağır Yaraladı

Bolu'nun Mengen ilçesinde arıcılık yapan bir vatandaş, gece saatlerinde ayı zannettiği köy imamını tüfekle vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan imamın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Mengen ilçesine bağlı İlyaslar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köy camisinde yatsı namazını kıldıran imam Mehmet Yıldızhan, namaz sonrası evine dönerken arı kovanlarının bulunduğu evinin önünde bekleyen Fuat Özdoğan'ın tüfeğinden çıkan saçmalarla vuruldu. Ağır yaralanan Yıldızhan'a ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan imamın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Fuat Özdoğan'ın ifadesinde, kovanlarına sık sık ayıların geldiğini gece karanlığında çıtırtıları ayı zannederek ateş ettiğini ve imamı yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU