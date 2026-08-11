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Bolu'da Son Bir Haftada 290 Asayiş Olayına Müdahale: 124 Şüpheli Yakalandı

Bolu'da Son Bir Haftada 290 Asayiş Olayına Müdahale: 124 Şüpheli Yakalandı
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Bolu'da polis ve jandarma ekipleri, 3-9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdikleri denetim ve operasyonlarda 290 asayiş olayına müdahale etti ve 124 şüpheliyi yakaladı. Narkotik operasyonlarında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, kaçakçılık operasyonlarında 8 bin 320 dolu makaron ve 111 sigara yakalandı. Ayrıca, 6 düzensiz göçmen yakalanırken, haklarında yakalama kararı bulunan 19 kişiden 6'sı tutuklandı.

Bolu'da polis ve jandarma ekipleri, son bir haftada meydana gelen 290 asayiş olayına müdahale ederken, 124 şüpheliyi yakaladı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik 3-9 Ağustos tarihleri arasında denetim ve operasyonlar gerçekleştirdi. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 7 operasyonda 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 1'i sevk edildiği adliyede çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda 31,86 gram esrar, 29,81 gram metamfetamin, 4,71 gram kokain hammaddesi, 3 kök kenevir, 1 ecstasy hap ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

290 olaya müdahale edildi

Asayiş suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında ise güvenlik güçleri, kent genelinde meydana gelen 290 olaya müdahale etti. Olaylara karıştığı belirlenen 124 şüpheli yakalandı. İl genelindeki uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 19 kişi de ekipler tarafından yakalandı. Şüphelilerden 6'sı, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 9 operasyonda 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda 8 bin 320 dolu makaron, 111 sigara ile 2 elektronik sigara ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının önlenmesine yönelik denetimlerde de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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