Bolu'da 4 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangında 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın, Bahçelievler Mahallesi Leylak Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın birinci katındaki dairenin çocuk odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin diğer odalara sıçramasını önleyerek yangını kontrol altına aldı. Yangın sırasında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı