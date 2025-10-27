Bolu'da Apartman Dairesinde Yangın Çıktı

Bolu'nun Çıkınlar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangında, apartman dairesi alev alev yandı.

Yangın, Çıkınlar Mahallesi'nde Çıkınlar Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 5 katlı bir apartmanın üçüncü katında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Apartmanda bulunan vatandaşlar güvenli bir şekilde tahliye edildi. Dairenin tamamını saran alevlere müdahale eden ekipler uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Yangın sebebiyle apartman dairesi ağır hasar gördü. - BOLU