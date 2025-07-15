Bolu'da Anız Yangını Ormanlık Alana Sıçradı

Bolu'da Anız Yangını Ormanlık Alana Sıçradı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde anız tarlasında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana yayıldı.

Edinilen bilgiye göre, Delice ve Bayramlı köyleri arasındaki arazide anız yangını çıktı. Anızın tutuşmasıyla başlayan yangın, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılarak, ormanlık alana sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Konya'da orman yangını! Alevler Isparta'ya kadar ulaştı

24 saattir yanıyor! Alevler yanı başındaki şehre ulaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye ordusu Süveyda'ya girdi, ateşkes ilan edildi

Suriye ordusu Süveyda'ya girdi, ateşkes ilan edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.