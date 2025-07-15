Bolu'da Anız Yangını Ormana Sıçradı, Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tarlada başlayıp ormanlık alana yayılan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Delice ve Bayramlı köyleri arasındaki arazide anız yangını çıktı. Anızın tutuşmasıyla başlayan yangın, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılarak, ormanlık alana sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangına, 1 helikopter, 3 itfaiye aracı, 7 arazöz, 9 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı, 1 greyder, 1 loder ve 4 diğer araç olmak üzere toplam 27 araç ve 104 personel ile havadan ve karadan müdahale etti.

Yangın bölgesine yakın bir noktada bulunan Abant Gölü Milli Parkı'ndan helikopterler su takviyesi aldı. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor. - BOLU