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Bolu'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bolu’da çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

Bolu'da çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Yeni Dörtdivan yolu üzerindeki Şahnalar ile Doğancı köyleri arasında bulunan arazide çıktı. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında alevleri ve yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler, çevredeki ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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