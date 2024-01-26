Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Alkollü Sürücüden Dükkana Çarpma

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Bolu'da alkollü olduğu iddia edilen bir otomobil sürücüsü, Cumhuriyet Caddesi'nde kontrolünü kaybederek 2 dükkana çarptı. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Bolu'da Cumhuriyet Caddesi'nde alkollü olduğu iddia edilen 26 yaşındaki otomobil sürücüsü H.K. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak 2 dükkana çarptı.

Kaza, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen 26 yaşındaki H.K. idaresindeki 14 BH 858 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alan 2 dükkana çarptı. Çarpmanın etkisiyle dükkanlardan birinin camları tamamen kırılarak tuzla buz oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar vatandaşlar yola savrulan cam kırıklarını toplamak için dükkan sahibine yardım etti. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan çalışmayla dükkana giren otomobil, bulunduğu yerden çıkarıldı. Alkollü olduğu iddia edilen 26 yaşındaki otomobil sürücüsü H. K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazada yaralanan olmazken, 2 dükkanda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Caddesi Bolu Güvenlik Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Rüyada lüks araba görmek ne demek? Rüyada siyah, kırmızı, beyaz araba görmek ne demek? Rüyada araba görmek ne anlama gelir? Pizza nasıl yapılır? Evde pizza nasıl yapılır? Diyet pizza tarifi nasıl yapılır? pizza nasıl pişirilir? Aralık hangi burç? Aralık ayı hangi burçtur? Aralık ayında doğanların burcu nedir? 1-31 Aralık arası doğanlar hangi burç? Aralık burçları neler? Kasım hangi burç? Kasım ayı hangi burçtur? Kasım ayında doğanların burcu nedir? 1-30 Kasım arası doğanlar hangi burç? Kasım burçları neler? Ekim hangi burç? Ekim ayı hangi burçtur? Ekim ayında doğanların burcu nedir? 1-31 Ekim arası doğanlar hangi burç? Ekim burçları neler? Eylül hangi burç? Eylül ayı hangi burçtur? Eylül ayında doğanların burcu nedir? 1-30 Eylül arası doğanlar hangi burç? Eylül burçları! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 26 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 26 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 26 Ocak 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 26 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Instagram problem mi var 26 Ocak Cuma? 26 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Instagram hikayeler neden görüntülenmiyor? Instagram "Bu hikayeye erişilemiyor" ne demek, sorun nasıl çözülür 26 Ocak? 26 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Instagram çöktü mü, Instagram'da sorun mu var 26 Ocak Cuma 2024?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title