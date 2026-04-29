Bolu'da 350 kilo sazan kurtarıldı

Bolu'nun Seben ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Seben Göleti'ne yasa dışı yollarla atılan ağlara takılan yaklaşık 350 kilogram ağırlığındaki 91 sazan kurtarılarak yeniden suya bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Seben İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, Bolu Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Timi ile koordineli olarak bölgedeki su kaynaklarında kaçak avcılığa yönelik geniş çaplı ağ tarama ve kontrol faaliyeti başlattı. Seben Gölü'nde yapılan titiz denetimler sırasında, suya gizlenmiş halde yasa dışı kaçak ağlar tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından sudan çıkartılan ağların içerisinde, ticari değeri yüksek olan yaklaşık 350 kilogram ağırlığında 91 sazan olduğu belirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Seben İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen kaçak ağları el koyarak olay yerinde imha etti. Ağlara takılan ve canlı oldukları belirlenen 91 sazan ekipler tarafından özenle kurtarılarak doğal yaşam alanları olan Seben Gölü'ne geri salındı.

Jandarma ve doğa koruma ekiplerinin bölgedeki kaçak avcılıkla mücadelesinin ve denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - BOLU

