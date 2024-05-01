Üye Girişi
Haberler

Bolu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin katılımıyla kutlandı. KESK, Eğitim-Sen, Türkiye İşçi Partisi, SOL Parti, CHP, Türkiye Komünist Partisi, Bolu Halk Evi, SES, TMMOB ve EMEP'in katılımıyla gerçekleştirilen kutlama ve yürüyüş, Demokrasi Meydanı'nda başladı ve Kent Meydanı'nda sona erdi.

Bolu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin katılımıyla kutlandı.

Bolu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çerçevesinde KESK, Eğitim-Sen, Türkiye İşçi Partisi, SOL Parti, CHP, Türkiye Komünist Partisi, Bolu Halk Evi, SES, TMMOB ve EMEP'in katılımıyla kutlama ve yürüyüş gerçekleştirildi. Demokrasi Meydanı'nda başlayan yürüyüş, İzzet Baysal Caddesi üzerinde devam etti. Yürüyüş esnasında çeşitli sloganlar da atıldı. Siyasilerin de yer aldığı yürüyüş, sorunsuz şekilde Kent Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşün ardından Kent Meydanı'nda 1 Mayıs için ayrılan özel alanda basın açıklaması yapıldı. Polis ekipleri geniş güvenlik önemleri aldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İşçi Partisi Sol Parti Demokrasi Türkiye 1 Mayıs Bolu 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Deliha 2 konusu nedir? Deliha 2 oyuncuları kimler? Deliha 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 158. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! Metro ne zaman açılıyor? 1 Mayıs otobüs, Marmaray, vapur ve tramvay ücretsiz mi? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altının kim aldı? 1 Mayıs Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Mayıs askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MSB Mayıs askerlik celp ve sevk tarihleri! CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 1 Mayıs altın fiyatları yükseldi mi? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 1 Mayıs Euro kaç lira? GÜNCEL DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (1 Mayıs) Dolar ne kadar oldu? PSG - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG - B.Dortmund maçı şifresiz mi? KPSS BAŞVURULARI 2024! KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT sınav ve başvuru tarihleri başladı mı? Başvuru ücreti kaç TL? 1 MAYIS SARAÇHANE SON DAKİKA! Saraçhane'de son durum ne? 1 Mayıs kutlamalarında İstanbul'da yaşananlar… 1 Mayıs'ta Borsa İşlem Görecek mi? Resmi Tatilde Borsa Durumu TV YAYIN AKIŞI 1 MAYIS: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Emlak Konut THY kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2024 THY Emlak Konut kura çekilişi sorgulama! 1 Mayıs Çarşamba EFT-HAVALE işlemi yapılır mı? 1 Mayıs'ta FAST ile para gönderilir mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title