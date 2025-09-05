Boğulmaktan kurtarılan şahsa büyük şok! Gerçekler ortaya çıkınca tutuklandı

Haberler

Güncelleme:
Sakarya'nın Karasu ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren ve cankurtaranlar tarafından kurtarılan bir şahsın, 7 ayrı suçtan arandığı ve 22 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu anlaşıldı. Denizden sağ kurtarılan şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Filmleri aratmayacak olay Sakarya'nın Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'nde 6. kule mevkiinde meydana geldi.

BOĞULMAKTAN KURTARILDI

Edinilen bilgilere göre, Ö.K. (37) isimli şahıs, yüzmek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından hızlı müdahale ile denizden çıkarılan şahsın kimlik tespiti için Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerce İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şahsın 7 ayrı suçtan araması ve 22 yıl 2 ay kesinleştirilmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı.

22 YIL HAPİS CEZASI ALDIĞI ORTAYA ÇIKINCA TUTUKLANDI

Şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Ö.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Yorumları7xh2jdwwpc:

afla çıkar hemen

