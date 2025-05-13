Boğaziçi Üniversitesi'nde göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi'nde, İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) "İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?" etkinliği kapsamında yazar Nurettiin Yıldız'ı konuk edeceğini duyurması üzerine çok sayıda öğrenci protesto gösterisi düzenledi.

YILDIZ'I ÜNİVERSİTEYE SOKMAMAK İÇİN TOPLANDILAR

Kampüs içinde yer alan Kuzey Piramit önünde toplanan öğrenciler Yıldız'ın üniversitede konuk edilmesini protesto etti. Yıldız'ı üniversiteye sokmamak için bir araya gelen kalabalık grup, pankartlar açtı ve sloganlar attı.

POLİSE SALDIRDILAR

Bir süre sonra öğrencilerin yürümek istemesi üzerine, alana çevik kuvvet ekipleri geldi. Polis ile öğrenciler arasında zaman zaman arbede yaşandı. İlerleyen dakikalarda kalabalık grup, polisin üzerine yürüdü, kalkanlarını tekmeledi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 13 POLİS YARALANDI, 97 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Valiliği'nden üniversitede yaşananlara ilişkin yapılan açıklamada 13 emniyet mensubunun hafif şekilde yaralandığı ve 97 göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "13.05.2025 Salı günü saat 20.45 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü içerisinde toplanan ve bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket eden grup, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırmıştır. Saldırı nedeniyle 13 emniyet mensubu, hafif şekilde yaralanmıştır. Olaylar sırasında 39'u kadın, 58'i erkek olmak üzere toplam 97 gösterici gözaltına alınmıştır. Üniversite içerisinde ve çevresinde gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup, gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam etmektedir."

NURETTİN YILDIZ'A YUMURTALI SALDIRI

Öte yandan, Nurettin Yıldız etkinliğin düzenlendiği salonda konuşmasını yaptığı esnada bir öğrencinin yumurtalı saldırısına da maruz kaldı. Olayın ardından yaşanan arbede sonucu protestocu, salondan çıkarıldı.