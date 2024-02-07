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Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adliye katibi hayatını kaybetti

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde boğaz ağrısı şikayetiyle özel hastaneye giden adliye katibi, verilen serum sonrası kalbi durdu ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde boğaz ağrısı şikayeti ile gittiği özel hastanede, iddiaya göre verilen serum sonrası kalbi duran adliye katibi hayatını kaybetti. Genç katip için adliye önünde tören düzenlendi.

Kdz. Ereğli Adliyesi'nde katip olarak görev yapan Oğuzhan Kalaycı (30), iddialara göre önceki gün boğaz ağrısı şikayeti ile Özel Anadolu Hastanesi'ne gitti ve burada kendisine serum verildi. Serum sonrası kalbi duran Kalaycı, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. Burada hayatını kaybeden Kalaycı'nın kesin ölüm sebebi ile ilgili açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Oğuzhan Kalaycı için adliye önünde tören düzenlendi. Törene Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Akın Çetin, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, avukat ve adliye personeli de katıldı. Kalaycı'nın cenazesinin memleketi Düzce'nin Yığılca ilçesinde yarın toprağa verileceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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