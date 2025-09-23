'Soğuk Savaş' programına soruşturma:Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz gözaltına alındı

Youtube'da yayınlanan "Soğuk Savaş" programında yapılan alaycı sözler büyük tepki çekti. Hz. Muhammed'in "İçki bütün kötülüklerin anasıdır" hadisi üzerinden yapılan şaka, sosyal medyada hızla yayıldı ve tepkilerin ardından Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dün akşam İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu yayına ilişkin inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında sunucu Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz bugün gözaltına alındı.