Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde Orman Yangını

Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde Orman Yangını
Güncelleme:
Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde öğleden sonra başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyümeye başladı. Yangına kara ve hava ekipleri müdahale ediyor.

Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın başladı.

Bugün öğleden sonra ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyümeye başladı. İhbarın ardından kara ve hava unsurları bölgeye sevk edildi. Ekipler hem havadan hem karadan müdahalede bulunuyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
