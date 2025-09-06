Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde Orman Yangını

Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın başladı.

Bugün öğleden sonra ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyümeye başladı. İhbarın ardından kara ve hava unsurları bölgeye sevk edildi. Ekipler hem havadan hem karadan müdahalede bulunuyor. - MUĞLA