Haberler

Keşan'da saunada yangın: 4 kedi kurtarıldı

Keşan'da saunada yangın: 4 kedi kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir apartmanın bodrum katındaki saunada çıkan yangında, vatandaşlar 4 kediyi dumandan son anda kurtardı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen bir kedi veterinere götürüldü.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir apartmanın bodrum katındaki saunada çıkan yangında 4 kedi son anda kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Zaferiye Mahallesi Şehitlik Caddesi üzerindeki bir binanın bodrum katında sauna olarak kullanılan iş yerinde yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle yangının çıktığı noktayı belirlemek için uzun süren çalışma gerçekleştirdi. Evlerini ve iş yerlerini boşaltan vatandaşlardan biri 4 kediyi dumanlar arasından son anda dışarı çıkarttı. Kedilerden biri, dumandan etkilendiği için veteriner hekimine götürüldü. Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol alınarak söndürüldü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ekrem İmamoğlu sinyali verdi: Yeni parti geliyor

Yeni parti kuruyorlar

Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti

Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
CHP’de kritik süreç: Yeni parti kurulabilir mi?

CHP’de kritik süreç: Yeni parti kurulabilir mi?
Irak'ta bir garip gelenek! Ağa, ağayı dudağından öptü

Ne yapıyorsunuz ağalar!
İBB Davası'nda tutuklu sanığa çapraz sorgu! Mahkeme Başkanı o sözlerini hatırlattı

İBB davasında çapraz sorgu! Mahkeme Başkanı o sözleri hatırlattı
8 bin kişi aynı yerde toplanıp sticker takası yaptı

8 bin kişi aynı yerde toplanıp takas yaptı
Samsunspor'da transferler üst üste! Bir yıldız daha geliyor

''Onunla da anlaştık'' dedi! Samsunspor'a bir yıldız daha getiriyor
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu

8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu