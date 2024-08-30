Bodrum Karaada açıklarında makine arızası yaşayan tekne kurtarıldı
Bodrum Karaada açıklarında makine arızası yaşayan ve sürüklenen 13 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. İçinde 2 kişi bulunan tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye botuna yedeklenerek Gümbet'e emniyetle yanaştırıldı.
Bodrum Karaada açıklarında makine arızası yapan ve sürüklenen 13 metre boyundaki tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Karaada açıklarında seyreden ve makine arızası yapan, içinde 2 kişi bulunduğu ve sürüklenen 13 metre boyundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Gümbet'e emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA