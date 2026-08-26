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Bodrum’daki yangın büyümeden söndürüldü

Bodrum’daki yangın büyümeden söndürüldü
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir sitenin kenarındaki otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir sitenin kenarındaki otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Bitez Atatürk Bulvarı Burak Sitesi kenarında, sitenin biçilen otlarının da atıldığı otluk ve ağaçlık alanda yangın başladı. Bölgeden geçen polis ekiplerinin ihbarı üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Mahalle sakinleri de bahçe hortumları ve yangın tüpleriyle alevleri söndürmeye çalıştı. Alevler biçilen ot yığınını da tutuşturdu. İtfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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