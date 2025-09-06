Bodrum'daki Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Haberler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınına yangın söndürme ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın, Güvercinlik Mahallesi'nde yer alan ormanlık alanda başladı ve rüzgar nedeniyle hızla yayıldı. Ekiplerin yoğun çalışmalarıyla yangının kontrol altına alınması bekleniyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Yangın Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki trafodan çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan alevleri söndürmek için bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahalesi devam ediyor. Ekiplerin yoğun müdahalesi ile yanıgının yayışınının önlendiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
