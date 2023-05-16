Bodrum'daki cinayetin zanlısı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Mehmet Gülsüm (41) isimli vatandaşın başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2 şüpheli ise serbest kaldı.

Edinilen bilgiye göre, 14 Mayıs Pazar günü Gümbet Mahallesi'nde Mehmet Gülsüm isimli vatandaşın başında tabanca ile vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada Gülsüm'ün çalıştığı apart oteli işleten M.İ. (36) ile olay sonrası suç aleti tabancayı olay yerinden aldıkları ifade edilen İ.B. ve Ö.S., Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı. Bodrum Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden katil zanlısı M.İ. tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan M.İ.'nin verdiği ifadede, "Mehmet ile birlikte bir mekana eğlenmeye gittik. Alkol aldıktan sonra mekandaki bir grup ile tartıştık. Mekanda ayrıldıktan sonra sahile inerken silahımla havaya ateş etmek istedim. O esnada silah yanlışlıkla ateş aldı ve Mehmet'in başına isabet etti. Korkup olay yerinden kaçtım. Çok üzgünüm. Böyle olmasını istemedim" dediği öğrenildi. - MUĞLA