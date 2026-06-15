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Bodrum'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, 2 yaralı

Bodrum'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, 2 yaralı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine çarptı. Bir otomobilin ani yavaşlaması sonucu hafif ticari araç, taksi, kamyonet ve başka bir otomobil duramayarak kazaya karıştı. İki kişi hafif yaralanırken, sağlık ekipleri yerinde müdahale etti. Trafikte kısa süreli yoğunluk yaşandı, ardından ulaşım normale döndü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç bir birine girdi.

Bodrum'un en işlek noktalarından biri olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde öğle saatlerinde yaşanan zincirleme kazada beş araç birbirine girdi. İlçe merkezi istikametinde ilerleyen bir otomobilin ani yavaşlamasıyla tetiklenen kazada; hafif ticari araç, taksi, kapalı kasa kamyonet ve bir otomobil daha duramayarak birbirine çarptı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan iki kişiye yerinde müdahale etti. Trafikte kısa süreli yoğunluk oluştu. Ekiplerin yaptığı çalışmayla ulaşım tekrar normale döndü. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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