Bodrum'dan Yunanistan adalarına yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında denizde yüzerek ilerleyen bir düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında denizde bir şahsın yüzerek ilerlediği bilgi ulaştırıldı.
İhbar sonrası bölgeye Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen 1 düzensiz göçmen yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı