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Bodrum'dan Yunanistan adalarına yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı

Bodrum'dan Yunanistan adalarına yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında denizde yüzerek ilerleyen bir düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında denizde bir şahsın yüzerek ilerlediği bilgi ulaştırıldı.

İhbar sonrası bölgeye Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen 1 düzensiz göçmen yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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