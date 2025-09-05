Bodrum'da Yunan Adalarına Geçmeye Çalışan Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yüzerek Yunan adalarına geçmeye çalışan bir düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmen, dalış kıyafeti giymekteydi ve limana getirildikten sonra Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.
Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından deniz yüzeyinde göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-114) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından tespit edilen 1 düzensiz göçmen yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışırken denizde yakalandı. Göçmenin dalış kıyafeti giydiği görüldü. Limana getirilen göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa