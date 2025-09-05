Haberler

Bodrum'da Yunan Adalarına Geçmeye Çalışan Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum'da Yunan Adalarına Geçmeye Çalışan Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yüzerek Yunan adalarına geçmeye çalışan bir düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmen, dalış kıyafeti giymekteydi ve limana getirildikten sonra Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yüzerek Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından deniz yüzeyinde göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-114) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından tespit edilen 1 düzensiz göçmen yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışırken denizde yakalandı. Göçmenin dalış kıyafeti giydiği görüldü. Limana getirilen göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
