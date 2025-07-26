Bodrum’da Yelkenli Tekne Kayalıklara Çarparak Su Almaya Başladı

Bodrum’da Yelkenli Tekne Kayalıklara Çarparak Su Almaya Başladı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 14,5 metrelik 'Neveda' isimli yelkenli tekne, seyir halindeyken kayalıklara çarparak su almaya başladı. Teknedeki 5 kişi çevredekiler tarafından tahliye edilirken, tekne Tavşan Burnu civarında yarı batık halde karaya oturdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 14,5 metrelik yelkenli tekne kayalıklara çarptıktan sonra su almaya başladı. Teknede bulunan 5 kişi, çevredeki denizciler tarafından tahliye edilirken, yelkenli Tavşan Burnu civarında yarı batık halde karaya oturdu.

Olay, saat 19.30 sıralarında Karaada açıklarında meydana geldi. Koyda seyir halindeyken kayalıklara sürten "Neveda" isimli yelkenli tekne gövdesinden hasar aldı. Tekne mürettebatı, tekneyi Bodrum'daki bir tersaneye götürmek üzere hareket etti. Ancak seyir esnasında su almaya başlayan yelkenlide bulunan 5 kişi, yardım çağrısının ardından çevredeki diğer teknelerce güvenli şekilde tahliye edildi.

Su alarak batma tehlikesi geçiren yelkenli tekne, Tavşan Burnu civarında yarı batık halde karaya oturdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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