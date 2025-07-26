Bodrum’da Yelkenli Tekne Kayalıklara Çarparak Su Almaya Başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 14,5 metrelik yelkenli tekne kayalıklara çarptıktan sonra su almaya başladı. Teknede bulunan 5 kişi, çevredeki denizciler tarafından tahliye edilirken, yelkenli Tavşan Burnu civarında yarı batık halde karaya oturdu.

Olay, saat 19.30 sıralarında Karaada açıklarında meydana geldi. Koyda seyir halindeyken kayalıklara sürten "Neveda" isimli yelkenli tekne gövdesinden hasar aldı. Tekne mürettebatı, tekneyi Bodrum'daki bir tersaneye götürmek üzere hareket etti. Ancak seyir esnasında su almaya başlayan yelkenlide bulunan 5 kişi, yardım çağrısının ardından çevredeki diğer teknelerce güvenli şekilde tahliye edildi.

Su alarak batma tehlikesi geçiren yelkenli tekne, Tavşan Burnu civarında yarı batık halde karaya oturdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA