Bodrum'da Yangın Müdahalesi Sürüyor

Bodrum'da Yangın Müdahalesi Sürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, bölgeden yoğun dumanlar yükseliyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için mücadele ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, bölgeden yoğun duman yükseliyor.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Yakaköy Mahallesi'nde başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede çevredeki makilik alana yayıldı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 2 yangın söndürme uçağı, 1 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için ekipler geniş çaplı müdahale başlattı. Havadan ve karadan süren çalışmalar, rüzgar nedeniyle zaman zaman güçlükle ilerliyor. Alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin bölgede yoğun çaba sarf ettiği bildirildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, çevredeki vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yılın transferi duyuruldu! Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey

Yılın transferi duyuruldu! Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Ataizi nafakayı az buldu, mahkemeye başvurdu

"Yetmiyor!" dedi, mahkemeye koştu! İşte istediği nafaka ücreti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.