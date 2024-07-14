Bodrum'da trafik kazasında hayatını kaybeden Hızır Ali Üncü toprağa verildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu ağır şekilde yaralanan Hızır Ali Üncü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kumköy Mahallesi'nde gece saatlerinde 35 GIZ 837 plakalı hafif ticari araçla seyreden Hızır Ali Üncü (48) direksiyon hakimiyetini kaybedip çam ağacına çarptı. Kazada ağır şekilde yaralanan Üncü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Üncü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cenazesi, bugün düzenlenen törenle Kumköy Mezarlığı'na defnedildi. - MUĞLA