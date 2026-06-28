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Bodrum'da taksi ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Bodrum'da taksi ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde ticari taksinin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Taksi sürücüsü gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ticari taksinin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Gece saatlerinde Torba Rıza Anter Caddesi'nde seyreden M.C. yönetimindeki taksi, tali yoldan çıkan Murat Yüp idaresindeki motosiklete çarptı. Hızını alamayan taksi, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak yan yattı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrildi. Kazada yaklaşık 100 metre sürüklenen motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Amerikan Hastanesi'ne kaldırılan Murat Yüp, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan Gülistan V.'nin ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

Taksi sürücüsü M.C. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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