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Bodrum'da Suda Kalma Tehlikesi Geçiren Tekne Kurtarıldı

Bodrum'da Suda Kalma Tehlikesi Geçiren Tekne Kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında su almaya başlayan 22 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. 3 kişinin bulunduğu tekne, Ağanlar Tersanesine güvenle yanaştırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında içinde 3 kişinin bulunan 22 metre boyundaki tekne su alması üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum Yalıçiftlik önlerinde içinde 3 kişinin bulunduğu 22 metre boyundaki teknenin su alması üzerine tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeyle hareket eden KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu teknedeki su tahliye ederek Ağanlar Tersanesine emniyetle yanaştırdı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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