Bodrum'da Suda Kalma Tehlikesi Geçiren Tekne Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında içinde 3 kişinin bulunan 22 metre boyundaki tekne su alması üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum Yalıçiftlik önlerinde içinde 3 kişinin bulunduğu 22 metre boyundaki teknenin su alması üzerine tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeyle hareket eden KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu teknedeki su tahliye ederek Ağanlar Tersanesine emniyetle yanaştırdı. - MUĞLA