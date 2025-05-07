Bodrum'da Suda Kalma Tehlikesi Geçiren Tekne Kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında su almaya başlayan 22 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. 3 kişinin bulunduğu tekne, Ağanlar Tersanesine güvenle yanaştırıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında içinde 3 kişinin bulunan 22 metre boyundaki tekne su alması üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bodrum Yalıçiftlik önlerinde içinde 3 kişinin bulunduğu 22 metre boyundaki teknenin su alması üzerine tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeyle hareket eden KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu teknedeki su tahliye ederek Ağanlar Tersanesine emniyetle yanaştırdı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa