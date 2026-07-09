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Şişme bot patlamasında yaralanan Aydınlı genç, yaşam savaşını kaybetti

Şişme bot patlamasında yaralanan Aydınlı genç, yaşam savaşını kaybetti
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir motoryata ait şişme botun patlaması sonucu ağır yaralanan 20 yaşındaki Mert Özcan, hastanede hayatını kaybetti. Olay, temizlik çalışması sırasında gaz kolunun takılı kalmasıyla meydana geldi.

Aydın'dan Muğla'ya bir gemide çalışmaya giden ve meydana gelen şişme bot patlamasında ağır yaralanan 20 yaşındaki Mert Özcan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen tekne kazasında ağır yaralanan Aydınlı genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay, 8 Temmuz günü öğle saatlerinde Bodrum ilçesi Yalıkavak Marina bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir motoryata ait yardımcı 8 metrelik şişme botta temizlik çalışması yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle gaz kolu takılı kaldı. Kontrolden çıkarak bir anda ileri fırlayan şişme bot, rıhtıma çarparak patladı. Patlama sırasında botta bulunan 20 yaşındaki Mert Özcan ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Mert Özcan'ın Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Koçak Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve Bodrum'da gemide çalıştığı öğrenildi. Genç yaşta yaşamını yitiren Özcan'ın ölümü, ailesi, yakınları ve memleketi Köşk'te büyük üzüntüye neden oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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