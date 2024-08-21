Bodrum'da silahlı saldırı: Tutuklu sayısı 7'ye yükseldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili 3 kişi daha tutuklanırken, toplam tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.

16 Ağustos gecesi saat 01.00 sıralarında Kumbahçe Mahallesi 2439 Sokak'taki bir evde meydana gelen olayda İstanbul'da ikamet ettikleri öğrenilen Ferit Yıldız ve Ayhan Seyat isimli 2 genç, tabanca ile vurularak öldürülmüştü. Saldırganlar, daha sonra otomobille olay yerinden uzaklaştı. Olay yerinde yapılan incelemede 28 adet boş kovan bulundu.

Saldırıda hayatını kaybeden Ayhan Seyat Bitlis'in Ahlat ilçesi Ovakışla beldesinde, Ferit Yıldız ise Mardin'in Midyat ilçesi Doğançay Mahallesi'nde toprağa verildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve geçen Pazartesi günü adliyeye sevk edilen E.Ş., H.T., E.Y. ve H.D., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında dün adli makamların karşısına çıkarılan D.S., A.K. ve M.A. da tutukladı. Böylece toplam tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.

Olayla ilgisi olduğu belirlenen 5 şüphelinin aranmasına devam ediliyor. - MUĞLA