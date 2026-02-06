Haberler

Bodrum'u sel vurdu, evler ve iş yerlerini su bastı

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, sele neden oldu. Cadde ve sokaklar göle dönerken, birçok mahallede ulaşım aksadı ve evler su altında kaldı. Ekipler, mahsur kalan vatandaşları kurtararak su tahliye çalışmalarına başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sele dönüştü. Cadde ve sokaklar göle dönerken, birçok mahallede ulaşım aksadı, ev ve iş yerlerini su bastı.

Sel nedeniyle Konacık-Bitez arasında kapanan yol, ekiplerin yoğun ve aralıksız çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı. Bitez Mahallesi Şah Caddesi'nde sel suları nedeniyle yollar trafiğe kapandı. Bir mekanda mahsur kalan vatandaşlar zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı. Çamlık Mahallesi'nde araç içinde mahsur kalan 2 kişi ise ekiplerin müdahalesiyle güvenli alana alındı.

Torba, Yalıkavak, Ortakent ve Gümüşlük Mahallelerinde sel sularının taşıdığı çakıl ve kum parçaları yol güzergahlarına saçıldı. Bu bölgelerde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, vatandaşlar ve ekipler bölgelerde su tahliye çalışması yaptı.

Yaşanan afette sokak hayvanları da olumsuz etkilendi, bazı köpekler sel suları arasında zor anlar yaşadı. Bitez Mahallesi'nde selin şiddetiyle bir istinat duvarının yıkıldığı öğrenildi.

Ünlü şakacı Mustafa Karadeniz'de sel sularından etkilendi. Sele evde uyurken yakalanan Karadeniz, "Bir anda evi sular bastı ve biz de kendimizi dışarı attık, elimizde küreklerle suları dışarı çıkarmaya çalışıyoruz. Elektrikleri kestik ve sel sularının gitmesini bekliyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
