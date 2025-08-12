Bodrum'da Sevgililer İntihar Etti: Çift Evde Başlarından Vurulmuş Bulundu

Bodrum'da Sevgililer İntihar Etti: Çift Evde Başlarından Vurulmuş Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'da sevgili olan Berk Köse ve Ezgi El, evlerinde başlarından vurulmuş halde bulundu. Olay, intihar olarak değerlendiriliyor ve çiftin cenazeleri adli tıpa gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sevgili oldukları öğrenilen 2 kişi, evde başlarından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Bodrum ilçesi Yahşi Mahallesi 5326 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ikametten silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, tespit edilen ikamete girdiklerinde Berk Köse (31) ile Ezgi El (28) adlı 2 kişiyi, evde başlarından vurulmuş halde buldu. Sevgili oldukları öğrenilen çiftin sağlık ekiplerince yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri ve çevresinde polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Yapılan ilk incelemelere göre Berk Köse'nin önce sevgilisini başından vurduğu, ardından kendi canına kıydığı belirlendi. Cenazeler, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe'den taraftarlarını heyecanlandıran transfer mesajı

Fenerbahçelilere bir güzel haber daha: Transfer geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak

Kuyumculardan altın için rekor tahmin! Hem tarih hem de rakam verdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.