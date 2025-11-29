Metrekareye 22.6 kilogram yağış düştü, denizin rengi değişti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağışın ardından denizin rengi değişti. Denizin bir bölümü masmavi kalırken, diğer bölümlü ise kahverengine döndü.

Çamur yüklü akıntının denize karışmasıyla kıyı şeridinde adeta iki farklı renk ortaya çıktı. Denizin bir bölümü masmavi kalırken, diğer bölümü çamurun etkisiyle koyu kahverengiye döndü. Dron ile kaydedilen görüntülerde renk ayrımının keskin bir çizgi halinde ilerlediği görülürken, vatandaşlar bu manzarayı şaşkınlıkla izledi. Yoğun yağışın ardından Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, emniyet güçleri ve jandarma teyakkuza geçti.

6 SAAT İÇİNDE METREKAREYE 22.6 KİLOGRAM YAĞIŞ

Belediye ekipleri taşan derelerin sürüklediği çamur ve malzemeleri hızla temizlerken, emniyet güçleri trafik akışını kontrol altına aldı. Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ise ilçede muhtemel bir sel baskınına karşı tüm ekipleri seferber ederek bölgede teyakkuz durumunu sürdürdü. Öte yandan, son 6 saat içinde metrekareye 22.6 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.