Haberler

Metrekareye 22.6 kilogram yağış düştü, denizin rengi değişti

Metrekareye 22.6 kilogram yağış düştü, denizin rengi değişti Haber Videosunu İzle
Metrekareye 22.6 kilogram yağış düştü, denizin rengi değişti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 6 saat içinde metrekareye 22.6 kilogram yağış düştü. Çamur yüklü akıntı nedeniyle denizin bir bölümü masmavi kalırken, diğer bölümü koyu kahverengiye döndü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağışın ardından denizin rengi değişti. Denizin bir bölümü masmavi kalırken, diğer bölümlü ise kahverengine döndü.

Çamur yüklü akıntının denize karışmasıyla kıyı şeridinde adeta iki farklı renk ortaya çıktı. Denizin bir bölümü masmavi kalırken, diğer bölümü çamurun etkisiyle koyu kahverengiye döndü. Dron ile kaydedilen görüntülerde renk ayrımının keskin bir çizgi halinde ilerlediği görülürken, vatandaşlar bu manzarayı şaşkınlıkla izledi. Yoğun yağışın ardından Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, emniyet güçleri ve jandarma teyakkuza geçti.

6 SAAT İÇİNDE METREKAREYE 22.6 KİLOGRAM YAĞIŞ

Belediye ekipleri taşan derelerin sürüklediği çamur ve malzemeleri hızla temizlerken, emniyet güçleri trafik akışını kontrol altına aldı. Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ise ilçede muhtemel bir sel baskınına karşı tüm ekipleri seferber ederek bölgede teyakkuz durumunu sürdürdü. Öte yandan, son 6 saat içinde metrekareye 22.6 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Mesud Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ona teşekkürü borç biliyorum

'Terörsüz Türkiye' süreci için tavrını açıkça belli etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osayi-Samuel Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu

Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Osimhen'in Okan Buruk'tan istediği şey olay oldu

Osimhen'in Okan Buruk'tan istediği şey olay oldu
Acun'un bile haberi yok! Survivor şampiyonundan çok konuşulacak 'Oruç' çıkışı

Survivor şampiyonundan çok konuşulacak "Oruç" çıkışı
Osayi-Samuel Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu

Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu
Bahis cezası alan 35 futbolcu için Tahkim Kurulu'ndan karar çıktı

Bahis cezası alan 35 futbolcu için kesin karar çıktı
Süper Lig devinin eski yıldızından eşi benzeri görülmemiş sözleşme

Süper Lig devinin eski yıldızından eşi benzeri görülmemiş sözleşme
5 oğlunu kaybetti, 36 torununa bakıyor

5 oğlunu kaybetti, 36 torununa bakıyor
Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor

Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor
Manav hırsızlığı kamerada! Dükkan sahibinin tek isteği var: Teslim edersen şikayetçi olmayacağız

Soyulan esnafın tek isteği var: Teslim edersen şikayetçi olmayacağız
Yolda kaybettiği 10 yıllık birikimini 40 ton çöpün içinde buldular

Yolda kaybettiği 10 yıllık birikimini 40 ton çöpün içinde buldular
Görüntü Ege'den! Sokaklar beyaza büründü

Görüntü Ege'den! Sokaklar beyaza büründü
Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti, tarihi çarşı göle döndü

Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.