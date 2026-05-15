Duvara çarpan otomobil devrildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yol kenarındaki taş duvara çarpan otomobil yan yatarken, araçta sıkışan sürücü ekiplerin müdahalesi sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğleden sonra Torba Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki taş duvara çarptı. Çarpmanın ardından otomobil yan yattı, N.A.B. adlı sürücü araç içerisinde mahsur kaldı. İhbarın ardından sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ekipler ve vatandaşların çalışması sonucu otomobilden çıkarılan yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Devrilen aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı