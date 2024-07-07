Bodrum'da Otomobil-Kepçe Kazaında İş İnsanı Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobil ile kepçenin karıştığı trafik kazasında yaşamını yitiren iş insanı Mazlum Ali Kaplan (54) toprağa verildi. Kepçe operatörü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, dün Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gümüşlük'ten Bodrum istikametine doğru seyreden Mazlum Ali Kaplan idaresindeki otomobil, Dereköy'de ara sokaktan yola kontrolsüz şekilde çıkan kepçeye çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Mazlum Ali Kaplan, ağır şekilde yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Gıda tedarik işiyle uğraşan, evli ve 1 çocuk babası Kaplan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kepçe operatörü Reşat M. (18), jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Operatör, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından Mazlum Ali Kaplan'ın cenazesi Yahşi Mezarlığı'nda toprağa verildi. - MUĞLA