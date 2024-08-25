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Bodrum'da mültecilerin kaçışı turistlerin gözü önünde

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Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Kos Adası'na kaçmak isteyen mülteciler, sahil güvenlik ekibine yakalanınca rotayı karaya çevirdi. Turistlerin gözü önünde bottan inen mültecilerin kaçışı tatilcilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Kos Adası'na kaçmak isteyen mülteciler, sahil güvenlik ekibine yakalanınca rotayı karaya çevirdi. Turistlerin gözü önünde bottan inen mültecilerin kaçışı tatilcilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bodrum'da Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan kaçak göçmenlerin bulunduğu bir lastik botu tespit etti. Ekiplerin fark edilmesiyle birlikte, denizde kovalamaca başladı. Turistlerin şaşkın bakışları arasında gerçekleşen takip, sahile yakın bir noktada son buldu. Kaçak göçmenler, karaya çıkarak kaçmaya çalışsa da, Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle 30 kişi kıskıvrak yakalandı.

Turistler şok oldu

Bodrum açıklarında devriye gezen Sahil Güvenlik ekipleri, şüpheli bir lastik botu tespit ederek takibe başladı. Botta bulunan kaçak göçmenler, durumu fark eder etmez hızla kaçmaya çalıştı. Kovalamaca, göçmenlerin Bağla sahiline doğru yönlendi. Sahile yaklaşan bot, turistlerin gözleri önünde kıyıya yakın bir noktada durdu. Göçmenler, karaya çıkıp yaya olarak kaçma girişiminde bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaşarak kaçak göçmenleri yakaladı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesi ile 30 kaçak göçmen kıskıvrak yakalandı. Olay, sahilde denize giren turistlerin şaşkın bakışları arasında gerçekleşirken, operasyonun her anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Yakalanan göçmenler, işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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