Bodrum'da polisi yaralayan motosiklet sürücüsü tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde plakasız motosiklet kullanan sürücüler, polis denetimine takıldı. Kaçmaya çalışan sürücülerden biri, polisi sürükleyerek yaraladı ve tutuklandı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüler hakkında çeşitli cezalar uygulanarak motosikletleri trafikten men edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kendisini yakalamak isteyen polisi sürükleyerek yaralayan motosiklet sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bodrum'da özellikle ana arterlerde sürat yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, plakasız ve abart egzozlu motosikletlere yönelik polis ekipleri sivil denetim başlattı. Denetimler kapsamında dün gece Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir akaryakıt istasyonunda, trafiğe çıkarak çevreyi rahatsız eden 2 motosikletli sivil trafik ekiplerince durdurulmak istendi. Kaçmaya çalışan sürücülerin motosikletlerini tutan polisler, bu sırada sürüklenerek hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından yakalanan 2 sürücü gözaltına alındı.

Sürücülere; "açılır kapanır plaka düzeneği kullanmak, plakasız motosikletle trafiğe çıkmak, abart egzoz kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçları başta olmak üzere çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Şahıslara toplam 78 bin 945 TL idari para cezası uygulanırken, motosikletler trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Motosikletiyle polisi sürükleyip yaraladığı iddia edilen sürücü, bugün adliyeye sevk edildi. Sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan, çevreyi rahatsız eden ve yasa dışı donanımlarla trafiğe çıkan motosikletlere yönelik denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
