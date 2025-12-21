Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, 20 Aralık Cumartesi günü akşam saatlerinde Ortakent Mahallesi Kapuz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden M.D. idaresindeki 48 AZE 446 plakalı motosiklet, iddiaya göre dönüş yapan U.K. yönetimindeki motosiklete çarpmamak için manevra yaptı. Devrilerek sürüklenen motosikletten düşen yolcu 22 yaşındaki Halil Altın, ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrasında bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA