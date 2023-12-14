Bodrum'da Motosiklet Hırsızı Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosiklet hırsızlığı yapıp güvenlik kameralarına yakalanan şahıs, gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, geçen 12 Aralık günü akşamüstü saatlerinde Yeniköy Camii yakınına park edilen ve anahtarı üzerinde bırakılan 48 BM 788 plakalı beyaz renkli motosiklet çalındı. Motosikletin üzerinde bölgeden uzaklaşan iki kişi, güvenlik kameralarına yansıdı. Motosikletin sahibinin Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yaptığı müracaatın ardından ekipler çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisinin İrfan E. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan İrfan E., ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, motosiklet sahibine teslim edildi. - MUĞLA