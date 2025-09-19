Haberler

Bodrum'da Makine Arızası Yapan Tekne Kurtarıldı

Bodrum'da Makine Arızası Yapan Tekne Kurtarıldı
Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gümbet açıklarında makine arızası yapan 10 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak emniyetle demirletildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gümbet açıklarında makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyet Genel müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gümbet önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 5 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Gümbet Koyu'nda emniyetle demirletildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
