Bodrum'da Makine Arızası Yapan Tekne Kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gümbet açıklarında makine arızası yapan 10 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak emniyetle demirletildi.
Gümbet önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 5 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Gümbet Koyu'nda emniyetle demirletildi. - MUĞLA
