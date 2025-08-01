Bodrum'da Makine Arızası Yapan Tekne Kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada önlerinde makine arızası yapan 12 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. İçerisinde 4 kişi bulunan tekne, can kurtarma botu ile Bodrum Milta Marina'ya güvenle yanaştırıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada önlerinde makine arızası yapan tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bodrum Karaada önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 12 metre boyundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Bodrum Milta Marina'ya emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa