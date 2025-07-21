Bodrum'da Makine Arızası Sonrası Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi Akvaryum Koyu'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 4,5 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu tarafından kurtarıldı. 7 kişinin bulunduğu tekne, hızlı tahlisiye botuna yedeklenerek Bodrum Marina'ya ulaştırıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Akvaryum koyunda makine arızası sonrası sürüklenen 4,5 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu tarafından kurtarıldı.
Bodrum Akvaryum Koyu'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 4,5 metre boyunda ve içinde 7 kişi bulunan tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Bodrum Marina'da emniyete alındı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa